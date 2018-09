BOWLS: Bilton’s finals day round-up

Five finals for Pat Dahlgren and four for Lee Ingleston

Bilton Bowling Club held their finals day on Sunday, September 9. A good day of bowling produced some very close results.

Pat Dahgren contested five finals and Lee Ingleston four.

Men’s results: Championship: Lee Ingleston 21 Gary Oakley 7. Handicap: Steve Wilson 21 David Croskell 20. Scotter Cup: Steve Thorogood 21 Jeff Bayliss 17. McPhee Cup: Steve Wilson 21 Lee Ingleston 10. Men’s Pairs: Gary Oakley & Lee Ingleston 23 Richard Stocking & John Greer 17.

Ladies’ results: Championship: Denise Judge 21 Pat Dahlgren 19. President’s Cup: Margaret Kinder 24 Rosina Hollings 11. Two Wood Singles: Margaret Kinder beat Pat Dahlgren. 91-Up: Pat Dahlgren beat Margaret Kinder. Pairs: Sandra Harrison & Pat Dahlgren 19 Mary Thorogood & Margaret Kinder 15.

Mixed Pairs: Rosina Hollings & Richard Pope beat Pat Dahlgren & Lee Ingleston.